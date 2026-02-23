Bourse aux vêtements (0-16 ans) printemps-été de la MAM O Comme 3 Pommes Doudeville
Bourse aux vêtements (0-16 ans) printemps-été de la MAM O Comme 3 Pommes Doudeville samedi 4 avril 2026.
Bourse aux vêtements (0-16 ans) printemps-été de la MAM O Comme 3 Pommes
1 Place Général de Gaulle Doudeville Seine-Maritime
Début : 2026-04-04 08:30:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
La MAM O Comme 3 Pommes organise sa traditionnelle Bourse aux vêtements (0-16 ans) pour la saison printemps-été au sein de l’Hôtel de Ville de Doudeville
1cadeau à faire ou besoin de refaire la garde robe de votre bambin, n’hésitez pas à venir nous retrouver. De bonnes affaires en perspective .
