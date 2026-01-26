Bourse aux vêtements à Saint Aubin de Blaye Salle des Fêtes Saint-Aubin-de-Blaye
Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Aubin-de-Blaye Gironde
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21 2026-02-22
Faites un ménage dans vos armoires pour vous refaire une garde robe au printemps et venez vendre votre linge de maison (vêtements, chaussures, draps, rideaux…), lors de notre Bourse aux Vêtements du Comité des Fêtes de Saint Aubin de Blaye.
Buvette et restauration sur place, emplacement sur réservation.
Nous vous attendons nombreux!! .
Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Aubin-de-Blaye 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 42 82 21 cdfsaintaubindeblaye@gmail.com
