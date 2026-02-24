Bourse aux vêtements à Val de Virvée Val de Virvée

Bourse aux vêtements à Val de Virvée

Maison du Temps Libre Val de Virvée Gironde

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

2026-03-07

Bourse aux vêtements printemps-été

Dépôts Jeudi 5 mars de 9h à 12h et 14h30 à 18h et vendredi 6 mars de 9h à 12h.

20 articles maximum par personne et l’association prend 10 % sur les ventes.

Ventes Samedi 7 mars de 9h à 18h et dimanche 8 mars de 10h à 18h.

Reprise des invendus Mardi 10 mars entre 17h30 et 19h. .

Maison du Temps Libre Val de Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 51 84 39

