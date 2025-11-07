Bourse aux vêtements ados-adultes Centre Socioculturel Marbot Bar-le-Duc
Bourse aux vêtements ados-adultes Centre Socioculturel Marbot Bar-le-Duc vendredi 7 novembre 2025.
Bourse aux vêtements ados-adultes
Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 09:00:00
fin : 2025-11-07 16:00:00
Date(s) :
2025-11-07 2025-11-08
La Bourse aux vêtements ados adultes est de retour !!
Dépôts du mardi 04/11 au jeudi 06/11 UNIQUEMENT SUR RDV, prise de RDV par tél à compter du lundi 20/10 à 13h30
Entrée libre.Tout public
0 .
Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 20 46 comcscbld@gmail.com
English :
The teen/adult clothing fair is back!
Deposits: from Tuesday 04/11 to Thursday 06/11 ONLY BY APPOINTMENT, by phone from Monday 20/10 at 1:30pm
Free admission.
German :
Die Kleiderbörse für Jugendliche Erwachsene ist wieder da!!!
Abgabe: von Dienstag, den 04.11. bis Donnerstag, den 06.11. NUR NACH VERANSTALTUNG, Terminvereinbarung per Tel. ab Montag, den 20.10. um 13.30 Uhr
Eintritt frei.
Italiano :
Il mercato dell’abbigliamento per adolescenti e adulti è tornato!
Depositi: da martedì 04/11 a giovedì 06/11 SOLO SU APPUNTAMENTO, appuntamento telefonico a partire da lunedì 20/10 alle 13:30
Ingresso libero.
Espanol :
Vuelve el mercado de ropa para adolescentes y adultos
Depósitos: del martes 04/11 al jueves 06/11 SOLO CON CITA, cita por teléfono a partir del lunes 20/10 a las 13:30
Entrada gratuita.
L’événement Bourse aux vêtements ados-adultes Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-10-10 par OT SUD MEUSE