BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES & ADO SALLE DES FETES Cazères

BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES & ADO

SALLE DES FETES Rue des Capucins Cazères Haute-Garonne

Début : 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-02-07 17:30:00

Bonne nouvelle, votre association ludot’m innove encore cette année et à le plaisir de vous proposer une bourse aux vêtements ados/adultes ( sous le même format que celles enfant).

SALLE DES FETES Rue des Capucins Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie

English :

Good news, your association ludot’m is innovating again this year and is pleased to offer you a teen/adult clothing exchange (in the same format as the children’s exchange).

