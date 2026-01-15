BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES & ADO SALLE DES FETES Cazères
BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES & ADO SALLE DES FETES Cazères samedi 7 février 2026.
SALLE DES FETES Rue des Capucins Cazères Haute-Garonne
Début : 2026-02-07 09:00:00
fin : 2026-02-07 17:30:00
2026-02-07
Bonne nouvelle, votre association ludot’m innove encore cette année et à le plaisir de vous proposer une bourse aux vêtements ados/adultes ( sous le même format que celles enfant).
La ludothèque associative à Cazères organise sa bourse aux vêtements ados/adultes et petit équipement sportif le samedi 7 février .
bourse.ludotm@gmail.com
English :
Good news, your association ludot’m is innovating again this year and is pleased to offer you a teen/adult clothing exchange (in the same format as the children’s exchange).
