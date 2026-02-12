Bourse aux vétements adultes

1 allée des Roitelets, Champdeniers, Deux-Sèvres

5 mars 2026

10h à 16h30

La résidence du Parc organise une bourse aux vêtements adultes, jeudi 5 mars 2026, de 10h à 16h30.

Ouvert à tous;

les bénéfices iront intégralement à l’association l’Amicale des Résidents pour la conception de futurs projets d’animation.

animation@ehpad-champdeniers.fr .

animation@ehpad-champdeniers.fr

