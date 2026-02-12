Bourse aux vétements adultes 1 allée des Roitelets Champdeniers
La résidence du Parc organise une bourse aux vêtements adultes, jeudi 5 mars 2026, de 10h à 16h30.
Ouvert à tous;
les bénéfices iront intégralement à l’association l’Amicale des Résidents pour la conception de futurs projets d’animation.
animation@ehpad-champdeniers.fr .
