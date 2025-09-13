Bourse aux vétements adultes enfants, jouets et puericulture Rue Paul Mairat Angoulême

Bourse aux vétements adultes enfants, jouets et puericulture Rue Paul Mairat Angoulême samedi 13 septembre 2025.

Bourse aux vétements adultes enfants, jouets et puericulture

Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême Charente

Début : Samedi 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-13

Animation le samedi soir avec Fernando Martins, restauration franco-portugaise et buvette sur place

Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 50 57 20 addfatima16@gmail.com

English :

Saturday evening entertainment with Fernando Martins, Franco-Portuguese food and refreshments on site

German :

Unterhaltung am Samstagabend mit Fernando Martins, französisch-portugiesisches Essen und Getränke vor Ort

Italiano :

Sabato sera animazione con Fernando Martins, catering franco-portoghese e punti di ristoro in loco

Espanol :

Animación el sábado por la noche con Fernando Martins, catering franco-portugués y puestos de refrescos in situ

