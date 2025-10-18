BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins
BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins samedi 18 octobre 2025.
BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES
Salle des Dunes 17 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-18 19:00:00
Date(s) :
2025-10-18 2025-10-19
Bourse aux vêtements adultes ados automne-hiver.
C’est l’occasion idéale de faire le tri dans vos placards ou de renouveler votre garde-robe à petits prix !
Retrait des listes : mardi 7 et mercredi 8 octobre, de 16h à 18h30, Maison des Associations 31 avenue Jules-Verne
Dépôt des vêtements : vendredi 17 octobre, de 15h à 20h ;
Vente : samedi 18 octobre de 9h à 19h et dimanche 19 octobre, de 10h à 12h ;
Reprise des invendus : dimanche 19 octobre, de 17h à 19h.
Venez nombreux soutenir cette initiative conviviale et solidaire ! .
Salle des Dunes 17 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 49 39 89 50 association@retzactivites.net
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Saint Brevin