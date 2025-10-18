BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins

BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins samedi 18 octobre 2025.

BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES

Salle des Dunes 17 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 19:00:00

2025-10-18 2025-10-19

Bourse aux vêtements adultes ados automne-hiver.

C’est l’occasion idéale de faire le tri dans vos placards ou de renouveler votre garde-robe à petits prix !

Retrait des listes : mardi 7 et mercredi 8 octobre, de 16h à 18h30, Maison des Associations 31 avenue Jules-Verne

Dépôt des vêtements : vendredi 17 octobre, de 15h à 20h ;

Vente : samedi 18 octobre de 9h à 19h et dimanche 19 octobre, de 10h à 12h ;

Reprise des invendus : dimanche 19 octobre, de 17h à 19h.

Venez nombreux soutenir cette initiative conviviale et solidaire ! .

Salle des Dunes 17 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 49 39 89 50 association@retzactivites.net

