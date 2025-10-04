Bourse aux vêtements adultes toute saison Salle des fêtes Luçon

Salle des fêtes 5 rue de l’hotel de ville Luçon Vendée

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 16:00:00

Le 4 octobre 2025 Bourse aux vêtements ado et adultes Un grand choix d’articles du 38 au 50 et +, présentés de façon attractive et aisée dans un espace organisé par sexe, taille et type de vêtements. Vous trouverez également des accessoires, sacs, ceintures, bijoux, etc. Tous les vêtements, contrôlés lors du dépôt, sont en bon état et à petit prix.

Vous pouvez vous inscrire sur https://www.helloasso.com/associations/les-z-occas-des-fripouilles si vous désirez déposer, à partir d’1 mois jusqu’à 1 semaine avant l’évènement. Dépôt des vêtements 3 octobre de 9h00 à 18h30 dans le créneau horaire convenu lors de l’inscription, vente le 4 octobre de 10h à 16h, récupération des invendus le 5 octobre de 10h à 11h. Nous avons grand besoin de bénévoles pour nous aider soit une journée ou ½ journée ou même 2 ou 3 heures. .

Salle des fêtes 5 rue de l’hotel de ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 83 37 43 21 leszoccas@gmail.com

