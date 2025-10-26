Bourse aux vêtements Salle des Fêtes Arromanches-les-Bains

Bourse aux vêtements Salle des Fêtes Arromanches-les-Bains dimanche 26 octobre 2025.

Bourse aux vêtements

Salle des Fêtes Place du Six Juin 1944 Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :

2025-10-26

Comme chaque année, le comité de jumelage italien offre l’opportunité de trouver des articles d’occasion à moindre coût, de donner une seconde vie aux vêtements tout en faisant des économies, dans une démarche écoresponsable et solidaire. Petite restaurationsur place.

Comme chaque année, le comité de jumelage italien organise une bourse aux vêtements, offrant aux familles l’opportunité de vendre les vêtements dont elles n’ont plus l’usage, et de trouver des articles d’occasion à moindre coût. C’est une excellente manière de donner une seconde vie à ces articles tout en faisant des économies, dans une démarche écoresponsable et solidaire.

Cette bourse aux vêtements est une occasion idéale pour équiper vos enfants tout en faisant des économies et en participant à une démarche solidaire.

Petite restauration sur place .

Salle des Fêtes Place du Six Juin 1944 Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 6 83 05 89 10 evbastide@wanadoo.fr

English : Bourse aux vêtements

As every year, the Italian twinning committee is offering the opportunity to find second-hand items at a lower cost, to give a second life to clothes and save money at the same time, in an eco-responsible and supportive approach. Light refreshments on site.

German : Bourse aux vêtements

Wie jedes Jahr bietet das italienische Partnerschaftskomitee die Möglichkeit, gebrauchte Artikel zu günstigen Preisen zu finden, Kleidung ein zweites Leben zu geben und dabei Geld zu sparen, in einem ökologisch verantwortungsvollen und solidarischen Ansatz. Kleine Snacks werden vor Ort angeboten.

Italiano :

Come ogni anno, il Comitato italiano per i gemellaggi offre l’opportunità di trovare articoli di seconda mano a un prezzo inferiore, di dare una seconda vita agli abiti e di risparmiare allo stesso tempo, in modo eco-responsabile e sociale. Un leggero rinfresco è disponibile sul posto.

Espanol :

Como todos los años, el comité italiano de hermanamiento ofrece la oportunidad de encontrar artículos de segunda mano a un precio más bajo, dar una segunda vida a la ropa y ahorrar dinero al mismo tiempo, de una manera eco-responsable y socialmente responsable. Refrescos ligeros disponibles in situ.

L’événement Bourse aux vêtements Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-16 par OT Bayeux Intercom