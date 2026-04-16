Aulnay

Bourse aux vêtements

Salle municipale Aulnay Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-20

Bourse aux vêtements à partir de 12 ans

Venez faire de bonnes affaires et renouveler votre garde-robe lors de cette bourse aux vêtements dédiée aux adolescents et adultes !

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Salle municipale Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 19 08

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English :

Clothing swap ages 12 and over

Come along to snap up some bargains and refresh your wardrobe at this clothing swap for teenagers and adults!

L’événement Bourse aux vêtements Aulnay a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge