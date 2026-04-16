Bourse aux vêtements Aulnay
Bourse aux vêtements Aulnay lundi 20 avril 2026.
Aulnay
Bourse aux vêtements
Salle municipale Aulnay Charente-Maritime
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-20
Bourse aux vêtements à partir de 12 ans
Venez faire de bonnes affaires et renouveler votre garde-robe lors de cette bourse aux vêtements dédiée aux adolescents et adultes !
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Salle municipale Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 19 08
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English :
Clothing swap ages 12 and over
Come along to snap up some bargains and refresh your wardrobe at this clothing swap for teenagers and adults!
L’événement Bourse aux vêtements Aulnay a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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