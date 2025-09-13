Bourse aux vêtements Automne/Hiver Rue d’Arnay Créancey

Bourse aux vêtements Automne/Hiver Rue d’Arnay Créancey samedi 13 septembre 2025.

Bourse aux vêtements Automne/Hiver

Rue d’Arnay Pôle Agricole Créancey Côte-d’Or

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

La Bourse aux vêtements aura lieu le samedi 13 septembre de 9h à 17h au Pôle Agricole, à Créancey

Vous avez fait le tri dans votre armoire ? Vendez les vêtements, que vous ne portez plus, lors de la Bourse aux Vêtements.

Le principe est simple :

– Apportez les vêtements de saison lors des jours de dépôts, les mercredi 10 et jeudi 11 septembre , fixez les prix avec les bénévoles. Elles se chargeront ensuite de les mettre en rayon.

– Si vous le souhaitez, vous pouvez venir trouver de nouveaux vêtements lors du jour de la vente le samedi 13 septembre.

– Venez ensuite récupérer le paiement de vos ventes ainsi que vos invendus, si il y en a, le jour du retrait, le mercredi 17 septembre.

C’est simple comme » bonjour » !

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Vous souhaitez être bénévole sur cet évènement ? Contactez-nous ! .

Rue d’Arnay Pôle Agricole Créancey 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 86 61 accueil.cspouilly@gmail.com

