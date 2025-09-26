Bourse aux vêtements « automne/hiver » Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize
Bourse aux vêtements « automne/hiver »
Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 09:00:00
fin : 2025-10-09 18:00:00
Date(s) :
2025-09-26 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11
Organisée par l’Association Familiale Decizoise.
Vêtements acceptés de la saison automne-hiver femmes, hommes, enfants, sacs, cuirs, chaussures, puériculture
sauf électrique, vêtements de sport, de travail sans publicité, linge de maison.
Pas de sous vêtements (slip, boxer, soutien-gorge, body)
Les permanences pour la vente de feuilles (pour inscrire vos vêtements) et de liens aux dépositaires
– Vendredi 26 septembre de 10h à 16h
Dépôt du linge le mercredi 8 octobre de 11h00 à 17h00 (aucun linge ne sera accepté sans l’achat de feuilles acquises pendant les permanences)
Vente
– Jeudi 9 octobre de 9h00 à 18h00
– Vendredi 10 octobre de 9h00 à 18h00
– Samedi 11 octobre de 9h00 à 13h00
Tarif 3€ la feuille 0.50 cts les 50 liens
1 feuille = 15 vêtements de saison, propres et en bon état.
L’association tient à préciser que le bénéfice de ses ventes (prélèvements de 10 %) est entièrement destiné à des secours d’urgence sur demande des services sociaux.
L’association s’engage à réserver le meilleur accueil aux personnes qui désirent s’investir dans le bénévolat et rejoindre l’association. .
Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 84 66 06
