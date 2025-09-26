Bourse aux vêtements « automne/hiver » Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 09:00:00

fin : 2025-10-09 18:00:00

Date(s) :

2025-09-26 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11

Organisée par l’Association Familiale Decizoise.

Vêtements acceptés de la saison automne-hiver femmes, hommes, enfants, sacs, cuirs, chaussures, puériculture

sauf électrique, vêtements de sport, de travail sans publicité, linge de maison.

Pas de sous vêtements (slip, boxer, soutien-gorge, body)

Les permanences pour la vente de feuilles (pour inscrire vos vêtements) et de liens aux dépositaires

– Vendredi 26 septembre de 10h à 16h

Dépôt du linge le mercredi 8 octobre de 11h00 à 17h00 (aucun linge ne sera accepté sans l’achat de feuilles acquises pendant les permanences)

Vente

– Jeudi 9 octobre de 9h00 à 18h00

– Vendredi 10 octobre de 9h00 à 18h00

– Samedi 11 octobre de 9h00 à 13h00

Tarif 3€ la feuille 0.50 cts les 50 liens

1 feuille = 15 vêtements de saison, propres et en bon état.

L’association tient à préciser que le bénéfice de ses ventes (prélèvements de 10 %) est entièrement destiné à des secours d’urgence sur demande des services sociaux.

L’association s’engage à réserver le meilleur accueil aux personnes qui désirent s’investir dans le bénévolat et rejoindre l’association. .

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 84 66 06

