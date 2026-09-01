Bourse aux vêtements Automne/Hiver Rue du Révérend-Père Janvier Saint-Méen-le-Grand

Informations pratiques

Saint-Méen-le-Grand

Bourse aux vêtements Automne/Hiver

Rue du Révérend-Père Janvier Centre Théodore Botrel Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-09-30

Bourse aux vêtements organisée par Familles Rurales. Vêtements pour la collection Automne/Hiver pour femme, homme et enfant (à partir de 3 ans) .

RDV du 30 septembre au 5 octobre au Centre culturel Théodore Botrel.

. Dépôts : mercredi 30 septembre de 9h à 19h30 et jeudi 1 octobre de 9h à 13h.

. Ventes : vendredi 2 octobre de 9h à 19h30, samedi 3 octobre de 10h à 19h et dimanche 4 octobre de 10h à 17h30

. Reprise des invendus : Lundi 5 octobre de 15h30 à 18h.

2€ la liste de 10 articles. 2 listes maximum par personne. .

Rue du Révérend-Père Janvier Centre Théodore Botrel Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 53 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bourse aux vêtements Automne/Hiver Saint-Méen-le-Grand a été mis à jour le 2026-09-11 par OT – PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN