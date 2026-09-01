Bourse aux vêtements Automne/Hiver Rue du Révérend-Père Janvier Saint-Méen-le-Grand
mercredi 30 septembre 2026 · Rue du Révérend-Père Janvier · Saint-Méen-le-Grand
Informations pratiques
Saint-Méen-le-Grand
Bourse aux vêtements Automne/Hiver
Rue du Révérend-Père Janvier Centre Théodore Botrel Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-09-30
Bourse aux vêtements organisée par Familles Rurales. Vêtements pour la collection Automne/Hiver pour femme, homme et enfant (à partir de 3 ans) .
RDV du 30 septembre au 5 octobre au Centre culturel Théodore Botrel.
. Dépôts : mercredi 30 septembre de 9h à 19h30 et jeudi 1 octobre de 9h à 13h.
. Ventes : vendredi 2 octobre de 9h à 19h30, samedi 3 octobre de 10h à 19h et dimanche 4 octobre de 10h à 17h30
. Reprise des invendus : Lundi 5 octobre de 15h30 à 18h.
2€ la liste de 10 articles. 2 listes maximum par personne. .
Rue du Révérend-Père Janvier Centre Théodore Botrel Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 53 70
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English :
L’événement Bourse aux vêtements Automne/Hiver Saint-Méen-le-Grand a été mis à jour le 2026-09-11 par OT – PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN
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