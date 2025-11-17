Bourse aux vêtements automne-hiver Sillé-le-Guillaume

Bourse aux vêtements automne-hiver

34 Rue du Docteur Touchard Sillé-le-Guillaume Sarthe

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-17

Bourse aux vêtements automne-hiver pour le Téléthon, par l’association Relais pour la Vie en Pays de Sillé

Du 17 au 24 novembre 2025

Lieu Centre culturel Maurice Termeau 34 Rue du Dr Touchard, 72140 Sille-le-Guillaume

Dépôts

– lundi 17 novembre de 9h00 à 18h00

– mardi 18 novembre de 9h00 à 12h00

Vente

– mercredi 19 novembre de 9h00 à 18h00

– jeudi 20 novembre de 9h00 à 18h00

– vendredi 21 novembre de 9h00 à 18h00

– samedi 22 novembre de 9h00 à 13h00

Récupération des invendus lundi 14 novembre de 16h00 à 18h00.

20 vêtements (automne-hiver uniquement, bon état général et propres). .

34 Rue du Docteur Touchard Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire assorelaispourlavie@yahoo.fr

