Bourse aux vêtements & aux jouets Fleurey-sur-Ouche

Bourse aux vêtements & aux jouets Fleurey-sur-Ouche dimanche 12 octobre 2025.

Bourse aux vêtements & aux jouets

Salle des fêtes Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Bourse aux vêtements & aux jouets .

Salle des fêtes Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lesptitsborbeteils@gmail.com

English : Bourse aux vêtements & aux jouets

German : Bourse aux vêtements & aux jouets

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux vêtements & aux jouets Fleurey-sur-Ouche a été mis à jour le 2025-09-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)