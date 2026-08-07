Informations pratiques

Bitschwiller-lès-Thann

Bourse aux vêtements

3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 08:30:00

fin : 2026-09-06 16:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Bourse aux vêtements femmes, hommes, enfants, ados, grossesse, grandes tailles et jouets.

Bourse aux vêtements femmes, hommes, enfants, ados, grossesse, grandes tailles et jouets. .

3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 6 50 14 30 55 altazia68@hotmail.fr

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English :

Women’s, men’s, children’s, teenagers’, pregnancy, plus-size and toy clothing fair.

L’événement Bourse aux vêtements Bitschwiller-lès-Thann a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay