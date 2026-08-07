Bourse aux vêtements Bitschwiller-lès-Thann
dimanche 6 septembre 2026 · Bitschwiller-lès-Thann
Informations pratiques
Bitschwiller-lès-Thann
Bourse aux vêtements
3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 08:30:00
fin : 2026-09-06 16:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Bourse aux vêtements femmes, hommes, enfants, ados, grossesse, grandes tailles et jouets.
Bourse aux vêtements femmes, hommes, enfants, ados, grossesse, grandes tailles et jouets. .
3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 6 50 14 30 55 altazia68@hotmail.fr
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English :
Women’s, men’s, children’s, teenagers’, pregnancy, plus-size and toy clothing fair.
L’événement Bourse aux vêtements Bitschwiller-lès-Thann a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay