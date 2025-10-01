Bourse aux vêtements Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage
Bourse aux vêtements Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage mercredi 1 octobre 2025.
Bourse aux vêtements
Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-02
2025-10-01
Les P’tites Fringues organisent une bourse aux vêtements ! Venez chiner et peut-être trouver des merveilles !
Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 08 23 76 lesptitesfringues26@gmail.com
English :
Les P’tites Fringues is organizing a clothing fair! Come and browse, and maybe you’ll find something special!
German :
Les P’tites Fringues organisieren eine Kleiderbörse! Kommen Sie zum Stöbern und finden Sie vielleicht etwas Wunderbares!
Italiano :
Les P’tites Fringues organizzano un mercatino dell’abbigliamento! Venite a dare un’occhiata e forse troverete qualcosa di veramente speciale!
Espanol :
Les P’tites Fringues organizan un mercadillo de ropa Ven a echar un vistazo y quizá encuentres algo realmente especial
