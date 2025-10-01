Bourse aux vêtements Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage

Bourse aux vêtements Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage mercredi 1 octobre 2025.

Bourse aux vêtements

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-01

Les P’tites Fringues organisent une bourse aux vêtements ! Venez chiner et peut-être trouver des merveilles !

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 08 23 76 lesptitesfringues26@gmail.com

English :

Les P’tites Fringues is organizing a clothing fair! Come and browse, and maybe you’ll find something special!

German :

Les P’tites Fringues organisieren eine Kleiderbörse! Kommen Sie zum Stöbern und finden Sie vielleicht etwas Wunderbares!

Italiano :

Les P’tites Fringues organizzano un mercatino dell’abbigliamento! Venite a dare un’occhiata e forse troverete qualcosa di veramente speciale!

Espanol :

Les P’tites Fringues organizan un mercadillo de ropa Ven a echar un vistazo y quizá encuentres algo realmente especial

