Bourse aux vêtements Bourgueil

Bourse aux vêtements Bourgueil mercredi 1 octobre 2025.

Bourse aux vêtements

Rue du Picard Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-01

Bourse de vêtements pour enfant de 1 an à 16 ans et adulte, linge de maison, chaussures, landau, poussette, siège-auto…

Bourse de vêtements pour enfant de 1 an à 16 ans et adulte, linge de maison, chaussures, landau, poussette, siège-auto… .

Rue du Picard Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 11 88 bourse-vetements-bourgueil@hotmail.com

English :

Clothing market for children aged 1 to 16 and adults, household linen, shoes, baby carriages, strollers, car seats…

German :

Börse für Kinderkleidung von 1 Jahr bis 16 Jahren und Erwachsene, Haushaltswäsche, Schuhe, Kinderwagen, Buggys, Autositze…

Italiano :

Mercato dell’abbigliamento per bambini da 1 a 16 anni e adulti, biancheria per la casa, scarpe, carrozzine, passeggini, seggiolini auto, ecc.

Espanol :

Mercado de ropa para niños de 1 a 16 años y adultos, ropa de hogar, calzado, cochecitos, sillas de paseo, sillas de coche, etc.

L’événement Bourse aux vêtements Bourgueil a été mis à jour le 2025-09-12 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE