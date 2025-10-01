Bourse aux vêtements Bourgueil
Bourse aux vêtements Bourgueil mercredi 1 octobre 2025.
Bourse aux vêtements
Rue du Picard Bourgueil Indre-et-Loire
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-14
Date(s) :
2025-10-01
Bourse de vêtements pour enfant de 1 an à 16 ans et adulte, linge de maison, chaussures, landau, poussette, siège-auto…
Rue du Picard Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 11 88 bourse-vetements-bourgueil@hotmail.com
English :
Clothing market for children aged 1 to 16 and adults, household linen, shoes, baby carriages, strollers, car seats…
German :
Börse für Kinderkleidung von 1 Jahr bis 16 Jahren und Erwachsene, Haushaltswäsche, Schuhe, Kinderwagen, Buggys, Autositze…
Italiano :
Mercato dell’abbigliamento per bambini da 1 a 16 anni e adulti, biancheria per la casa, scarpe, carrozzine, passeggini, seggiolini auto, ecc.
Espanol :
Mercado de ropa para niños de 1 a 16 años y adultos, ropa de hogar, calzado, cochecitos, sillas de paseo, sillas de coche, etc.
