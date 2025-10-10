Bourse aux vêtements Résidence les Grands Prés Bretoncelles

Résidence les Grands Prés Maison de Retraite Bretoncelles Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10

fin : 2025-10-11

2025-10-10

L’association La Pèlerine organise une bourse aux vêtements le vendredi 10 octobre de 14h à 18h et le samedi 11 octobre de 9h à 17h dans la salle d’animation de la maison de retraite. .

Résidence les Grands Prés Maison de Retraite Bretoncelles 61110 Orne Normandie

