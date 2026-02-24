Bourse aux vêtements | Chanteuges

Salle des fêtes Chanteuges Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 08:30:00

fin : 2026-03-08 12:00:00

Date(s) :

2026-03-08

L’ ACSC IPNS organise une vente de vêtements adulte et enfant de particuliers à particuliers. Pour vendre, réservez votre table au 06 86 03 86 51.

.

Salle des fêtes Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 03 86 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ACSC IPNS is organizing a private sale of adult and children’s clothing. To sell, reserve your table by calling 06 86 03 86 51.

L’événement Bourse aux vêtements | Chanteuges Chanteuges a été mis à jour le 2026-02-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier