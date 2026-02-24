Bourse aux vêtements | Chanteuges Chanteuges
Salle des fêtes Chanteuges Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date et horaire :
Début : 2026-03-08 08:30:00
fin : 2026-03-08 12:00:00
Date(s) :
2026-03-08
L’ ACSC IPNS organise une vente de vêtements adulte et enfant de particuliers à particuliers. Pour vendre, réservez votre table au 06 86 03 86 51.
Salle des fêtes Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 03 86 51
English :
ACSC IPNS is organizing a private sale of adult and children’s clothing. To sell, reserve your table by calling 06 86 03 86 51.
