Bourse aux vêtements Chaource
1 rue de l’Etape au Vin Chaource Aube
Début : 2025-10-13 09:00:00
fin : 2025-10-13 13:00:00
Lundi 13 octobre CHAOURCE Bourse aux vêtements. De 9h à 13h à la halle de Chaource.
Bourse aux vêtements de la MJC de Chaource. Automne/Hiver
RDV à la Halle Baltard de Chaource pour faire de bonnes affaires !
Renseignements +33 (0)3 25 40 03 62 .
1 rue de l’Etape au Vin Chaource 10210 Aube Grand Est +33 3 25 40 03 62
