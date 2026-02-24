Bourse aux vêtements Salle des fêtes de Châtillon-sur-Thouet Châtillon-sur-Thouet

Bourse aux vêtements

Salle des fêtes de Châtillon-sur-Thouet 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-12

2026-03-09

Le CSC L’Arpentèle organise sa bourse aux vêtements toutes saison ( enfants à partir de 3 ans et adultes)

Cette année 2 listes maximum .

