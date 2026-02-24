Bourse aux vêtements Salle des fêtes de Châtillon-sur-Thouet Châtillon-sur-Thouet
Bourse aux vêtements lundi 9 mars 2026.
Bourse aux vêtements
Salle des fêtes de Châtillon-sur-Thouet 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Début : 2026-03-09
fin : 2026-03-12
2026-03-09
Le CSC L’Arpentèle organise sa bourse aux vêtements toutes saison ( enfants à partir de 3 ans et adultes)
Cette année 2 listes maximum .
+33 5 49 95 07 43 csc.mptchatillon@csc79.org
