Bourse aux vêtements | Compiègne Compiègne

Bourse aux vêtements | Compiègne Compiègne samedi 11 octobre 2025.

Bourse aux vêtements | Compiègne

Square Pierre Desbordes Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 16:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Bourse aux vêtements.

Bourse aux vêtements. .

Square Pierre Desbordes Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France afcducompiegnois@gmail.com

English :

Clothing exchange.

German :

Kleiderbörse.

Italiano :

Mercato dell’abbigliamento.

Espanol :

Mercado de ropa.

L’événement Bourse aux vêtements | Compiègne Compiègne a été mis à jour le 2025-10-01 par Compiègne Pierrefonds Tourisme