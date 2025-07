Bourse aux Vêtements Place Marchédial Craponne-sur-Arzon

Bourse aux Vêtements Place Marchédial Craponne-sur-Arzon mardi 16 septembre 2025.

Bourse aux Vêtements

Place Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : Mardi 2025-09-16 09:00:00

fin : 2025-09-17 18:00:00

2025-09-16 2025-09-19

Le comité de Craponne de la Croix Rouge organise sa traditionnelle bourse aux vêtements d’hiver à la Grenette.

Profitez-en pour faire du vide dans votre dressing et des bonnes affaires, pour les petits et les grands !

Place Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 20 98

English :

The Craponne committee of the Red Cross is organizing its traditional winter clothing sale at La Grenette.

Take advantage of the opportunity to clear out your dressing room and find bargains for young and old alike!

German :

Das Komitee von Craponne des Roten Kreuzes organisiert seine traditionelle Winterkleiderbörse in der Grenette.

Nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihren Kleiderschrank zu leeren und Schnäppchen zu machen, für Groß und Klein!

Italiano :

La Croce Rossa di Craponne organizza la tradizionale vendita di abiti invernali presso La Grenette.

Approfittate dell’occasione per svuotare il vostro guardaroba e fare qualche affare, per grandi e piccini!

Espanol :

La sección de Craponne de la Cruz Roja organiza su tradicional venta de ropa de invierno en La Grenette.

Aproveche la ocasión para vaciar su armario y encontrar gangas para grandes y pequeños

