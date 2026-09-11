Bourse aux vêtements d’automne Salle Victor Hugo Avranches

Informations pratiques

Avranches

Bourse aux vêtements d’automne

Salle Victor Hugo 36 boulevard Maréchal Floch Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

70 bénévoles organisent la traditionnelle bourse aux vêtements d’automne à Avranches du 02 au 04 octobre 2026. Elles réceptionneront et présenteront près de 10 000 articles apportés par environ 350 déposants.

Inscription avant dépôt : 18 sept.

Dépôt des articles : 01 oct.

Entrée gratuite.

Vendredi : 16h à 20h

Samedi : 10h à 18h

Dimanche : 14h à 18h .

Salle Victor Hugo 36 boulevard Maréchal Floch Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 70 30 70 77 bavavranches@gmail.com

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English : Bourse aux vêtements d’automne

L’événement Bourse aux vêtements d’automne Avranches a été mis à jour le 2026-09-11 par OT MSM Normandie – BIT Genêts