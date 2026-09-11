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Bourse aux vêtements d’automne Salle Victor Hugo Avranches

vendredi 2 octobre 2026 · Salle Victor Hugo · Avranches

Bourse aux vêtements d’automne Salle Victor Hugo Avranches

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Salle Victor Hugo
Adresse
36 boulevard Maréchal Floch
Ville
50300 Avranches
Département
Manche
Tarif

Avranches

Bourse aux vêtements d’automne

Salle Victor Hugo 36 boulevard Maréchal Floch Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-02

70 bénévoles organisent la traditionnelle bourse aux vêtements d’automne à Avranches du 02 au 04 octobre 2026. Elles réceptionneront et présenteront près de 10 000 articles apportés par environ 350 déposants.
Inscription avant dépôt : 18 sept.
Dépôt des articles : 01 oct.
Entrée gratuite.
Vendredi : 16h à 20h
Samedi : 10h à 18h
Dimanche : 14h à 18h   .

Salle Victor Hugo 36 boulevard Maréchal Floch Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 70 30 70 77  bavavranches@gmail.com

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English : Bourse aux vêtements d’automne

L’événement Bourse aux vêtements d’automne Avranches a été mis à jour le 2026-09-11 par OT MSM Normandie – BIT Genêts

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