Bourse aux vêtements d’automne Salle Victor Hugo Avranches
vendredi 2 octobre 2026 · Salle Victor Hugo · Avranches
Informations pratiques
Avranches
Bourse aux vêtements d’automne
Salle Victor Hugo 36 boulevard Maréchal Floch Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
70 bénévoles organisent la traditionnelle bourse aux vêtements d’automne à Avranches du 02 au 04 octobre 2026. Elles réceptionneront et présenteront près de 10 000 articles apportés par environ 350 déposants.
Inscription avant dépôt : 18 sept.
Dépôt des articles : 01 oct.
Entrée gratuite.
Vendredi : 16h à 20h
Samedi : 10h à 18h
Dimanche : 14h à 18h .
Salle Victor Hugo 36 boulevard Maréchal Floch Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 70 30 70 77 bavavranches@gmail.com
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English : Bourse aux vêtements d’automne
L’événement Bourse aux vêtements d’automne Avranches a été mis à jour le 2026-09-11 par OT MSM Normandie – BIT Genêts
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