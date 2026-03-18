Bourse aux vêtements de 0 à 99 ans Rue Duvernoy (à côté du marché couvert) Audincourt

Bourse aux vêtements de 0 à 99 ans

Rue Duvernoy (à côté du marché couvert) Foyer Municipal Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 20:00:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23

Pour les adhérents déposants

Les rendez-vous seront pris le MARDI 31 MARS DE 9 H A 12H ET DE 14 H A 18 H

local UFA, Impasse de la Mairie (derrière la poste) Audincourt

Les dépôts auront lieu au foyer municipal

LUNDI 20 AVRIL de 10h à 12h00 et de 13h40 à 19h00

– MARDI 21 AVRIL de 9h à 11h

Le remboursement et le retrait des invendus auront lieu au foyer municipal

– VENDREDI 24 AVRIL DE 14 H 30 A 16 H 30 .

Rue Duvernoy (à côté du marché couvert) Foyer Municipal Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 35 03 37 contact.ufaudincourt@gmail.com

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English :

L’événement Bourse aux vêtements de 0 à 99 ans Audincourt a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD