Bourse aux vêtements de l’association Vetibroc

cour de la Dîme Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-27 14:00:00

fin : 2026-04-29 18:00:00

Date(s) :

2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30

L’association Vetibroc organise une nouvelle bourse aux vêtements, du 27 au 30 avril..

Les bénéfices iront au profit du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Mutzig.

Vous pouvez y trouver des vêtements de petites et grandes marques, du recyclé et du neuf avec étiquettes…

Sont acceptés : le linge de maison, les vêtements et les sacs. Ne s’agissant pas d’une brocante, la vaisselle et les bibelots ne sont pas mis en vente. Des tous petits prix allant au maximum jusqu’à 15 € pour les grosses pièces !

Dépôt :

lundi 27 avril de 13 h 30 à 18 h 30

mardi 28 avril de 9 h à 11 h

Vente :

mardi 28 avril de 14 h à 20 h

mercredi 29 avril de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Décompte :

jeudi 30 avril de 15 h à 17 h .

cour de la Dîme Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 42 92 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bourse aux vêtements de l’association Vetibroc Mutzig a été mis à jour le 2026-02-12 par Ville de Mutzig