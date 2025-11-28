Bourse aux vêtements de Noël Rue Paul Mairat Angoulême
Bourse aux vêtements de Noël Rue Paul Mairat Angoulême vendredi 28 novembre 2025.
Bourse aux vêtements de Noël
Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême Charente
Tarif :
Date :
Début : 2025-11-28 12:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
Date(s) :
2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30
L’Association familiale d’Angoulême, organise sa bourse aux vêtements de Noël.
Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 19 90 afa.angouleme@gmail.com
English :
The Angoulême Family Association organizes its Christmas clothes sale.
German :
Der Familienverband von Angoulême, organisiert seine Weihnachtskleiderbörse.
Italiano :
L’Associazione delle famiglie di Angoulême organizza la vendita di abiti natalizi.
Espanol :
La Asociación de Familias de Angulema organiza su venta de ropa de Navidad.
