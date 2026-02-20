Bourse aux vêtements de printemps Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

Bourse aux vêtements de printemps

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

Bourse aux vêtements organisée par l’Association Familiale de Saintonge.

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 04 50 87 afsaintonge17@orange.fr

English :

Clothing market organized by the Association Familiale de Saintonge.

