Bourse aux vêtements d’enfants et à la puériculture

Salle des Fêtes Georges Angéli Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

C’est le printemps, et le moment de faire du tri dans les placards (ou de les remplir ) !

L’APE de Vouneuil-sur-Vienne organise une bourse aux vêtements d’enfants et à la puériculture samedi 25 (14h-18h) et dimanche 26 avril (10h-13h) dans la salle des fêtes de la commune.

L’évènement est ouvert à tous. .

Salle des Fêtes Georges Angéli Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine apevouneuil@gmail.com

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English : Bourse aux vêtements d’enfants et à la puériculture

L’événement Bourse aux vêtements d’enfants et à la puériculture Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne