Bourse aux vêtements d’enfants et à la puériculture Vouneuil-sur-Vienne
Bourse aux vêtements d’enfants et à la puériculture Vouneuil-sur-Vienne samedi 25 avril 2026.
Bourse aux vêtements d’enfants et à la puériculture
Salle des Fêtes Georges Angéli Vouneuil-sur-Vienne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
C’est le printemps, et le moment de faire du tri dans les placards (ou de les remplir ) !
L’APE de Vouneuil-sur-Vienne organise une bourse aux vêtements d’enfants et à la puériculture samedi 25 (14h-18h) et dimanche 26 avril (10h-13h) dans la salle des fêtes de la commune.
L’évènement est ouvert à tous. .
Salle des Fêtes Georges Angéli Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine apevouneuil@gmail.com
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English : Bourse aux vêtements d’enfants et à la puériculture
L’événement Bourse aux vêtements d’enfants et à la puériculture Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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