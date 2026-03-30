Bourse aux vêtements d’enfants et à la puériculture Vouneuil-sur-Vienne

Bourse aux vêtements d'enfants et à la puériculture Salle des Fêtes Georges Angéli Vouneuil-sur-Vienne 2026-04-25

Bourse aux vêtements d’enfants et à la puériculture Vouneuil-sur-Vienne samedi 25 avril 2026.

Bourse aux vêtements d’enfants et à la puériculture

Salle des Fêtes Georges Angéli Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26

C’est le printemps, et le moment de faire du tri dans les placards (ou de les remplir ) !
L’APE de Vouneuil-sur-Vienne organise une bourse aux vêtements d’enfants et à la puériculture samedi 25 (14h-18h) et dimanche 26 avril (10h-13h) dans la salle des fêtes de la commune.
L’évènement est ouvert à tous.   .

Salle des Fêtes Georges Angéli Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine   apevouneuil@gmail.com

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English : Bourse aux vêtements d’enfants et à la puériculture

L’événement Bourse aux vêtements d’enfants et à la puériculture Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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