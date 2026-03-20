Bourse aux Vêtements d’Été LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste
Bourse aux Vêtements d’Été LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste mercredi 8 avril 2026.
Bourse aux Vêtements d’Été
LA BARTHE-DE-NESTE A la salle des fêtes La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:00:00
fin : 2026-04-14 18:00:00
Date(s) :
2026-04-08
La Bourse aux vêtements propose le dépôt-vente de vêtements d’été et de toutes tailles.
Dépôt
– Mercredi 8 avril de 10H à 18H
– Jeudi 9 avril de 9h à 18h.
Vente
– Vendredi 10 avril de 10H à 19H
– Samedi 11 avril de 10h à 19h
– Dimanche 12 avril de 11h à 18h.
Récupération des invendus:
– Mardi 14 avril de 13h à 18h.
Renseignements au 06 84 87 48 03
.
LA BARTHE-DE-NESTE A la salle des fêtes La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 87 48 03
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English :
The Bourse aux Vêtements (clothing market) offers a sale of summer clothes of all sizes.
Drop-off
– Wednesday April 8 from 10am to 6pm
– Thursday, April 9, 9am to 6pm.
Sales
– Friday, April 10, 10am to 7pm
– Saturday April 11th from 10am to 7pm
– Sunday April 12 from 11am to 6pm.
Collection of unsold items:
– Tuesday April 14th from 1pm to 6pm.
Information: 06 84 87 48 03
L’événement Bourse aux Vêtements d’Été La Barthe-de-Neste a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65