Bourse aux vêtements d’hiver, aux jouets et puériculture Engenville Creissels

Bourse aux vêtements d’hiver, aux jouets et puériculture
Inscription uniquement par mail avec nom, prénom, adresse postale, téléphone et mail du 17 septembre au 01 octobre 2025.
Dépôt des articles le samedi 4 octobre
Vente des articles par l’association le dimanche 5 octobre de 9h00 à 17h00
Dépôt Gratuit
Commission de 15% sur la vente
[ape.engenvilleguigneville@gmail.com](mailto:ape.engenvilleguigneville@gmail.com)
0612924538
APE- Association des Parents d’élèves des Ecoles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-04T10:30:00.000+02:00
Fin : 2025-10-05T17:00:00.000+02:00
Engenville Salle des fêtes Creissels 12100 Aveyron