Bourse aux vêtements d’hiver, aux jouets et puériculture Engenville Creissels samedi 4 octobre 2025.

Inscription uniquement par mail avec nom, prénom, adresse postale, téléphone et mail du 17 septembre au 01 octobre 2025.

Dépôt des articles le samedi 4 octobre

Vente des articles par l’association le dimanche 5 octobre de 9h00 à 17h00

Dépôt Gratuit

Commission de 15% sur la vente

[ape.engenvilleguigneville@gmail.com](mailto:ape.engenvilleguigneville@gmail.com)

0612924538

APE- Association des Parents d’élèves des Ecoles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-05T17:00:00.000+02:00

1



Engenville Salle des fêtes Creissels 12100 Aveyron