Bourse aux vêtements d’hiver de 0 à 16 ans Salle des fêtes Saint-Barthélemy-de-Bellegarde

Bourse aux vêtements d’hiver de 0 à 16 ans

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Barthélemy-de-Bellegarde Dordogne

fin : 2025-10-05

Bourse aux vêtements d’hiver, jouets, puériculture salle des fêtes de St Barthélémy de Bellegarde 06 77 61 11 86

Dépôt des vêtements le 3 de 14h à 18h30

Ventes vendredi 3 de 19h à 21h30, samedi 4 de 9h à 17h30, dimanche 5 de 9h à 13h

Récupération invendus dimanche 5 octobre de 14h à 16h .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Barthélemy-de-Bellegarde 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 61 11 86

