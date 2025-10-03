Bourse aux vêtements d’hiver de 0 à 16 ans Salle des fêtes Saint-Barthélemy-de-Bellegarde
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Barthélemy-de-Bellegarde Dordogne
Bourse aux vêtements d’hiver, jouets, puériculture salle des fêtes de St Barthélémy de Bellegarde 06 77 61 11 86
Dépôt des vêtements le 3 de 14h à 18h30
Ventes vendredi 3 de 19h à 21h30, samedi 4 de 9h à 17h30, dimanche 5 de 9h à 13h
Récupération invendus dimanche 5 octobre de 14h à 16h .
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Barthélemy-de-Bellegarde 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 61 11 86
