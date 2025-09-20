Bourse aux vêtements d’hiver et puériculture Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou
Bourse aux vêtements d’hiver et puériculture Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou samedi 20 septembre 2025.
Bourse aux vêtements d’hiver et puériculture
Châteauneuf-sur-Sarthe 2 rue des Fontaines Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 16:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Samedi 20 septembre 2025, bourse aux vêtements hiver et puériculture à Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts d’Anjou). renouvelez votre garde-robes de manière éco-responsable.
L’association A.S.S.C. (Actions Sociales et de Santé Castelneuviennes) organise sa bourse aux vêtements hiver et puériculture le samedi 20 septembre 2025, de 9h à 16h, à la salle de l’Entrepôt. .
Châteauneuf-sur-Sarthe 2 rue des Fontaines Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 69 45 80
English :
Saturday September 20, 2025, winter clothes and childcare market in Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts d’Anjou). Renew your wardrobe in an eco-responsible way.
German :
Samstag, 20. September 2025, Börse für Winterkleidung und Kinderpflege in Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts d’Anjou). Erneuern Sie Ihre Garderobe auf umweltfreundliche Weise.
Italiano :
Sabato 20 settembre 2025, mercato dell’abbigliamento invernale e dell’infanzia a Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts d’Anjou). Rinnovate il vostro guardaroba in modo eco-responsabile.
Espanol :
Sábado 20 de septiembre de 2025, mercado de ropa de invierno y puericultura en Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts d’Anjou). Renueve su guardarropa de forma eco-responsable.
L’événement Bourse aux vêtements d’hiver et puériculture Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de tourisme Anjou bleu