Bourse aux vêtements d’hiver et puériculture Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou

Châteauneuf-sur-Sarthe 2 rue des Fontaines Les Hauts-d'Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Samedi 20 septembre 2025, bourse aux vêtements hiver et puériculture à Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts d’Anjou). renouvelez votre garde-robes de manière éco-responsable.

L’association A.S.S.C. (Actions Sociales et de Santé Castelneuviennes) organise sa bourse aux vêtements hiver et puériculture le samedi 20 septembre 2025, de 9h à 16h, à la salle de l’Entrepôt. .

Châteauneuf-sur-Sarthe 2 rue des Fontaines Les Hauts-d'Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 69 45 80

English :

Saturday September 20, 2025, winter clothes and childcare market in Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts d’Anjou). Renew your wardrobe in an eco-responsible way.

German :

Samstag, 20. September 2025, Börse für Winterkleidung und Kinderpflege in Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts d’Anjou). Erneuern Sie Ihre Garderobe auf umweltfreundliche Weise.

Italiano :

Sabato 20 settembre 2025, mercato dell’abbigliamento invernale e dell’infanzia a Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts d’Anjou). Rinnovate il vostro guardaroba in modo eco-responsabile.

Espanol :

Sábado 20 de septiembre de 2025, mercado de ropa de invierno y puericultura en Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts d’Anjou). Renueve su guardarropa de forma eco-responsable.

