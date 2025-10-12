Bourse aux vêtements d’hiver, jouets et articles de puériculture à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque
Bourse aux vêtements d’hiver, jouets et articles de puériculture à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque dimanche 12 octobre 2025.
Bourse aux vêtements d’hiver, jouets et articles de puériculture à Puy-l’Evêque
Place de la Truffière Puy-l’Évêque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 15:00:00
Date(s) :
2025-10-12
L’APEL organise sa bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture le Dimanche 12 octobre.
Comment ça marche vous prenez rendez-vous pour déposer vos listes et nous nous occupons de la vente.
Renseignements et récupération des listes (indispensable pour le jour du dépôt) apel.stjo46@gmail.com
Ouvert à tous ! alors n’attendez plus pour demander votre numéro de liste !
L’APEL organise sa bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture le Dimanche 12 octobre.
Comment ça marche vous prenez rendez-vous pour déposer vos listes et nous nous occupons de la vente.
Renseignements et récupération des listes (indispensable pour le jour du dépôt) apel.stjo46@gmail.com
Ouvert à tous ! alors n’attendez plus pour demander votre numéro de liste ! .
Place de la Truffière Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie apel.stjo46@gmail.com
English :
APEL is organizing its clothing, toy and childcare market on Sunday October 12.
How it works: you make an appointment to drop off your lists, and we take care of the sale.
Information and list collection (essential for the day of the sale): apel.stjo46@gmail.com
Open to all! So don’t wait any longer to ask for your list number!
German :
Die APEL organisiert am Sonntag, den 12. Oktober, ihre Börse für Kleidung, Spielzeug und Kinderpflegeartikel.
So funktioniert es: Sie vereinbaren einen Termin, um Ihre Listen abzugeben und wir kümmern uns um den Verkauf.
Informationen und Abholung der Listen (unerlässlich für den Tag der Abgabe): apel.stjo46@gmail.com
Offen für alle! Also warten Sie nicht länger, um Ihre Listennummer anzufordern!
Italiano :
L’APEL organizza la sua fiera di vestiti, giocattoli e articoli per l’infanzia domenica 12 ottobre.
Come funziona: voi prendete appuntamento per consegnare le vostre liste e noi ci occupiamo della vendita.
Informazioni e ritiro delle liste (indispensabili per il giorno della vendita): apel.stjo46@gmail.com
È aperto a tutti, quindi non aspettate oltre a chiedere il numero della vostra lista!
Espanol :
APEL organiza su feria de ropa, juguetes y artículos de puericultura el domingo 12 de octubre.
Cómo funciona: tú pides cita para dejar tus listas y nosotros nos encargamos de la venta.
Información y recogida de listas (imprescindible para el día de la venta): apel.stjo46@gmail.com
¡Abierto a todos! ¡Así que no esperes más para pedir tu número de lista!
L’événement Bourse aux vêtements d’hiver, jouets et articles de puériculture à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Cahors Vallée du Lot