Bourse aux vêtements d’hiver, jouets et articles de puériculture à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque

Bourse aux vêtements d’hiver, jouets et articles de puériculture à Puy-l’Evêque

Place de la Truffière Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 15:00:00

Date(s) :

2025-10-12

L’APEL organise sa bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture le Dimanche 12 octobre.

Comment ça marche vous prenez rendez-vous pour déposer vos listes et nous nous occupons de la vente.

Renseignements et récupération des listes (indispensable pour le jour du dépôt) apel.stjo46@gmail.com

Ouvert à tous ! alors n’attendez plus pour demander votre numéro de liste !

Place de la Truffière Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie apel.stjo46@gmail.com

English :

APEL is organizing its clothing, toy and childcare market on Sunday October 12.

How it works: you make an appointment to drop off your lists, and we take care of the sale.

Information and list collection (essential for the day of the sale): apel.stjo46@gmail.com

Open to all! So don’t wait any longer to ask for your list number!

German :

Die APEL organisiert am Sonntag, den 12. Oktober, ihre Börse für Kleidung, Spielzeug und Kinderpflegeartikel.

So funktioniert es: Sie vereinbaren einen Termin, um Ihre Listen abzugeben und wir kümmern uns um den Verkauf.

Informationen und Abholung der Listen (unerlässlich für den Tag der Abgabe): apel.stjo46@gmail.com

Offen für alle! Also warten Sie nicht länger, um Ihre Listennummer anzufordern!

Italiano :

L’APEL organizza la sua fiera di vestiti, giocattoli e articoli per l’infanzia domenica 12 ottobre.

Come funziona: voi prendete appuntamento per consegnare le vostre liste e noi ci occupiamo della vendita.

Informazioni e ritiro delle liste (indispensabili per il giorno della vendita): apel.stjo46@gmail.com

È aperto a tutti, quindi non aspettate oltre a chiedere il numero della vostra lista!

Espanol :

APEL organiza su feria de ropa, juguetes y artículos de puericultura el domingo 12 de octubre.

Cómo funciona: tú pides cita para dejar tus listas y nosotros nos encargamos de la venta.

Información y recogida de listas (imprescindible para el día de la venta): apel.stjo46@gmail.com

¡Abierto a todos! ¡Así que no esperes más para pedir tu número de lista!

