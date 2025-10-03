Bourse aux vêtements d’hiver Saint-Lô

Bourse aux vêtements d’hiver Saint-Lô vendredi 3 octobre 2025.

Bourse aux vêtements d’hiver

4 Rue Saint-Thomas Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03 09:00:00
fin : 2025-10-04 17:30:00

Date(s) :
2025-10-03

Rendez-vous les 03 et 04 octobre prochain à la salle Allende de Saint-Lô pour la bourse aux vêtements d’hiver !   .

4 Rue Saint-Thomas Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 15 12 62 55 

