Bourse aux vêtements d’hiver Saint-Lô
Bourse aux vêtements d’hiver Saint-Lô vendredi 3 octobre 2025.
Bourse aux vêtements d’hiver
4 Rue Saint-Thomas Saint-Lô Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03 09:00:00
fin : 2025-10-04 17:30:00
2025-10-03
Rendez-vous les 03 et 04 octobre prochain à la salle Allende de Saint-Lô pour la bourse aux vêtements d’hiver ! .
4 Rue Saint-Thomas Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 15 12 62 55
