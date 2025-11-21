Bourse aux vêtements d’hiver Maison du Mouton Vasles

Bourse aux vêtements d’hiver

Maison du Mouton 7 Rue de la Butée Vasles Deux-Sèvres

L’hiver arrive… et avec lui, notre traditionnelle bourse d’hiver ! Venez faire de bonnes affaires ! Vous y trouverez

Matériel de puériculture

Jeux et jouets

Livres

Vêtements adultes et enfants (spécial hiver)

Bottes de pluie et tenues de ski enfants

Venez dénicher vos trésors d’hiver tout en faisant un geste éco-responsable et solidaire.

Pour celles et ceux qui ont déposé une liste Vous pouvez apporter vos affaires les 19, 20 et 21 novembre selon votre rendez-vous. .

Maison du Mouton 7 Rue de la Butée Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 93 13 csc.paysmenigoutais@csc79.org

