Bourse aux vêtements d’hiver Maison du Mouton Vasles

Bourse aux vêtements d’hiver
Maison du Mouton 7 Rue de la Butée Vasles Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-22
L’hiver arrive… et avec lui, notre traditionnelle bourse d’hiver ! Venez faire de bonnes affaires ! Vous y trouverez
Matériel de puériculture
Jeux et jouets
Livres
Vêtements adultes et enfants (spécial hiver)
Bottes de pluie et tenues de ski enfants
Venez dénicher vos trésors d’hiver tout en faisant un geste éco-responsable et solidaire.
Pour celles et ceux qui ont déposé une liste Vous pouvez apporter vos affaires les 19, 20 et 21 novembre selon votre rendez-vous. .
Maison du Mouton 7 Rue de la Butée Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 93 13 csc.paysmenigoutais@csc79.org
