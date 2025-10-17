Bourse aux vêtements Dun-le-Palestel
Bourse aux vêtements
rue des 4 chemins Dun-le-Palestel Creuse
Une bourse aux vêtements est proposée vêtements enfants 0 à 16 ans, accessoires de puériculture, jouets et vêtements maternité. Salle La Palestel.
Rens 05 87 66 00 00 ou 06 58 21 19 71 .
rue des 4 chemins Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 66 00 00
