Bourse aux vêtements Dun-le-Palestel

Bourse aux vêtements Dun-le-Palestel vendredi 17 octobre 2025.

Bourse aux vêtements

rue des 4 chemins Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-17 2025-10-18

Une bourse aux vêtements est proposée vêtements enfants 0 à 16 ans, accessoires de puériculture, jouets et vêtements maternité. Salle La Palestel.

Rens 05 87 66 00 00 ou 06 58 21 19 71 .

rue des 4 chemins Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 66 00 00

English : Bourse aux vêtements

German : Bourse aux vêtements

Italiano :

Espanol : Bourse aux vêtements

L’événement Bourse aux vêtements Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2025-09-16 par Creuse Tourisme