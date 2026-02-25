Bourse aux vêtements

Dun-le-Palestel Creuse

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-11

Une bourse aux vêtements est proposée vêtements enfants 0 à 16 ans, accessoires de puériculture, jouets et vêtements maternité. Salle La Palestel.

Rens 05 87 66 00 00 ou 06 58 21 19 71 .

English :

