BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS DES POULBOTS Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins

BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS DES POULBOTS

Salle des Dunes Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-03 10:00:00

fin : 2025-10-04 13:00:00

2025-10-03 2025-10-04

Bourse aux vêtements organisée par l’association des Poulbots

Enfants 0-16 ans, vêtements de grossesse, jeux 1er âge et articles de puériculture.

Le principe …

Vous retirez une liste et les étiquettes le mercredi 17 septembre de 18h à 20h. Vous complétez chez vous la liste et les étiquettes.

Le vendredi 3 octobre vous déposez vos articles de 10h à 16h30.

Cotisation fixée pour 1 liste de 30 articles max en bon état déposée 0.30€/ article déposé

L’association s’occupe de la vente

Le vendredi 3 octobre de 17h30 à 19h30 et le samedi 4 octobre de 10h à 13h.

Les reprises des invendus et/ou les gains de vos articles vendus se passent le samedi 4 octobre de 16h30 à 17h30.

Contact Colette au 07 49 49 92 85 / Oumou au 06 13 82 61 47 / par mail ass.poulbots@gmail.com .

Salle des Dunes Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 49 49 92 85 ass.poulbots@gmail.com

