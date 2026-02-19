Bourse aux vêtements enfants et matériel de puériculture Centre Socioculturel Libération Bar-le-Duc

Bourse aux vêtements enfants et matériel de puériculture

Centre Socioculturel Libération 1 Rue du Chanoine Marcel Monflier Bar-le-Duc Meuse

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-04-10 09:00:00

fin : 2026-04-11 13:00:00

2026-04-10 2026-04-11

La Bourse aux vêtements enfants matériel de puériculture est de retour !!

Dépôts UNIQUEMENT SUR RDV, prise de RDV par tél à compter du lundi 16/03

Entrée gratuite.Tout public

Centre Socioculturel Libération 1 Rue du Chanoine Marcel Monflier Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 07 64 comcscbld@gmail.com

English :

The children’s clothes and childcare equipment fair is back!

Deposits: BY APPOINTMENT ONLY, please call to make an appointment from Monday 16/03

Free admission.

