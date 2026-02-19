Bourse aux vêtements enfants et matériel de puériculture Centre Socioculturel Libération Bar-le-Duc
Bourse aux vêtements enfants et matériel de puériculture Centre Socioculturel Libération Bar-le-Duc vendredi 10 avril 2026.
Bourse aux vêtements enfants et matériel de puériculture
Centre Socioculturel Libération 1 Rue du Chanoine Marcel Monflier Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-10 09:00:00
fin : 2026-04-11 13:00:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-11
La Bourse aux vêtements enfants matériel de puériculture est de retour !!
Dépôts UNIQUEMENT SUR RDV, prise de RDV par tél à compter du lundi 16/03
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Centre Socioculturel Libération 1 Rue du Chanoine Marcel Monflier Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 07 64 comcscbld@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The children’s clothes and childcare equipment fair is back!
Deposits: BY APPOINTMENT ONLY, please call to make an appointment from Monday 16/03
Free admission.
L’événement Bourse aux vêtements enfants et matériel de puériculture Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-02-19 par OT SUD MEUSE