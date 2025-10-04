Bourse aux vêtements enfants et puériculture Sarrebourg

Bourse aux vêtements enfants et puériculture Sarrebourg samedi 4 octobre 2025.

Bourse aux vêtements enfants et puériculture

salle du Casino Quai Jean XXIII Sarrebourg Moselle

Association Familiale Catholique de Sarrebourg organise sa bourse aux vêtements pintemps-été pour les enfants de 0 à 16 ans (jusqu’à la taille 40), jouets et articles de puériculture.

Pour les personnes souhaitant vendre des articles, la procédure se trouve sur le site internet.Tout public

salle du Casino Quai Jean XXIII Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

Association Familiale Catholique de Sarrebourg is organizing its spring-summer clothing fair for children aged 0 to 16 (up to size 40), toys and childcare items.

For those wishing to sell items, the procedure can be found on the website.

Die Association Familiale Catholique de Sarrebourg organisiert ihre Börse für Frühjahr-Sommer-Kleidung für Kinder von 0 bis 16 Jahren (bis Größe 40), Spielzeug und Kinderpflegeartikel.

Wer Artikel verkaufen möchte, findet das Verfahren auf der Website.

L’Association Familiale Catholique de Sarrebourg organizza la sua fiera di abbigliamento primavera-estate per bambini da 0 a 16 anni (fino alla taglia 40), giocattoli e articoli per l’infanzia.

Chiunque voglia vendere articoli può trovare le procedure sul sito web.

La Association Familiale Catholique de Sarrebourg organiza su feria de primavera-verano de ropa para niños de 0 a 16 años (hasta la talla 40), juguetes y artículos de puericultura.

Quienes deseen vender artículos pueden consultar el procedimiento en la página web.

