Bourse aux vêtements enfants et puériculture Rue des Cladets Yzeure

Bourse aux vêtements enfants et puériculture Rue des Cladets Yzeure samedi 4 octobre 2025.

Bourse aux vêtements enfants et puériculture

Rue des Cladets CHATEAU DE PANLOUP Yzeure Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:30:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Bourse aux vêtements enfants de 0 à 16 ans.

Matériel et accessoires de puériculture, jouets et jeux.

.

Rue des Cladets CHATEAU DE PANLOUP Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 84 23 63 corinnepaingon@yahoo.fr

English :

Children’s clothing fair for children aged 0 to 16.

Childcare equipment and accessories, toys and games.

German :

Börse für Kinderkleidung von 0 bis 16 Jahren.

Material und Zubehör für die Säuglingspflege, Spielzeug und Spiele.

Italiano :

Fiera dell’abbigliamento per bambini da 0 a 16 anni.

Attrezzature e accessori per l’infanzia, giocattoli e giochi.

Espanol :

Feria de ropa infantil de 0 a 16 años.

Equipamiento y accesorios de puericultura, juguetes y juegos.

L’événement Bourse aux vêtements enfants et puériculture Yzeure a été mis à jour le 2025-09-23 par Office du tourisme de Moulins & sa région