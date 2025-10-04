Bourse aux vêtements enfants et puériculture Rue des Cladets Yzeure
Bourse aux vêtements enfants et puériculture
Rue des Cladets CHATEAU DE PANLOUP Yzeure Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-10-04 09:30:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
Bourse aux vêtements enfants de 0 à 16 ans.
Matériel et accessoires de puériculture, jouets et jeux.
Rue des Cladets CHATEAU DE PANLOUP Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 84 23 63 corinnepaingon@yahoo.fr
English :
Children’s clothing fair for children aged 0 to 16.
Childcare equipment and accessories, toys and games.
German :
Börse für Kinderkleidung von 0 bis 16 Jahren.
Material und Zubehör für die Säuglingspflege, Spielzeug und Spiele.
Italiano :
Fiera dell’abbigliamento per bambini da 0 a 16 anni.
Attrezzature e accessori per l’infanzia, giocattoli e giochi.
Espanol :
Feria de ropa infantil de 0 a 16 años.
Equipamiento y accesorios de puericultura, juguetes y juegos.
L’événement Bourse aux vêtements enfants et puériculture Yzeure a été mis à jour le 2025-09-23 par Office du tourisme de Moulins & sa région