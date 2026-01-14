Bourse aux vêtements enfants Jardin de ville Ribeauvillé

Bourse aux vêtements enfants Jardin de ville

Jardin de ville Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-28 14:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez faire des folies pour vos enfants en leur dénichant de très beaux vêtements ! Les bénéfices de cette bourse ( location de tables, vente de gâteaux, boissons…) iront au profit de l’association Sam’donne des ailes , association qui a pour but d’améliorer le quotidien de Samuel, atteint d’une myopathie de Duchenne. Location de table 10 €. 0 .

Jardin de ville Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 52 32 00 28 samdonnedesailes@gmail.com

Come and do some crazy things for your children by finding them some very nice clothes! The profits of this market (table rental, sale of cakes, drinks…) will go to the benefit of the association Sam’donne des ailes , association which aims to improve the daily life of Samuel, suffering from a myopathy of Duchenne.

