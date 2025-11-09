Bourse aux vêtements enfants, jouets et puériculture Benfeld
Bourse aux vêtements enfants, jouets et puériculture Benfeld dimanche 9 novembre 2025.
Bourse aux vêtements enfants, jouets et puériculture
1 rue d’Ettenheim Benfeld Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-09 08:30:00
fin : 2025-11-09 13:00:00
2025-11-09
Bourse, puériculture
Rendez-vous pour faire vos emplettes avant l’hiver et les fêtes de fin d’année !
Plusieurs exposants vous attendent avec des jouets, des vêtements enfants, des articles de puériculture … 0 .
1 rue d’Ettenheim Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 44 13 benfeld@agf67.fr
English :
Bazaar, nursery
German :
Börse, Kinderbetreuung
Italiano :
Assistenza ai bambini e ai ragazzi
Espanol :
Cuidado de bebés y niños
