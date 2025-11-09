Bourse aux vêtements enfants, jouets et puériculture Benfeld

1 rue d’Ettenheim Benfeld Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-09 08:30:00

fin : 2025-11-09 13:00:00

2025-11-09

Rendez-vous pour faire vos emplettes avant l’hiver et les fêtes de fin d’année !

Plusieurs exposants vous attendent avec des jouets, des vêtements enfants, des articles de puériculture … 0 .

1 rue d’Ettenheim Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 44 13 benfeld@agf67.fr

English :

Bazaar, nursery

German :

Börse, Kinderbetreuung

Italiano :

Assistenza ai bambini e ai ragazzi

Espanol :

Cuidado de bebés y niños

