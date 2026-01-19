Bourse aux vêtements enfants Salle polyvalente Montbeugny
Bourse aux vêtements enfants Salle polyvalente Montbeugny samedi 7 mars 2026.
Bourse aux vêtements enfants
Salle polyvalente 45 rue de l'Agriculture Montbeugny Allier
Début : 2026-03-07 08:30:00
fin : 2026-03-07 16:30:00
2026-03-07
Venez profiter de prix attractifs et de bons produits lors de cette bourse d’échange jouets et puériculture.
Salle polyvalente 45 rue de l’Agriculture Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lesmomesmontbeugny@gmail.com
English :
Come and take advantage of attractive prices and good products at this toy and childcare exchange.
