Bourse aux vêtements enfants Salle polyvalente Montbeugny

Bourse aux vêtements enfants

Salle polyvalente 45 rue de l’Agriculture Montbeugny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 08:30:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Venez profiter de prix attractifs et de bons produits lors de cette bourse d’échange jouets et puériculture.

.

Salle polyvalente 45 rue de l’Agriculture Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lesmomesmontbeugny@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take advantage of attractive prices and good products at this toy and childcare exchange.

L’événement Bourse aux vêtements enfants Montbeugny a été mis à jour le 2026-01-19 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région