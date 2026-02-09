Bourse aux vêtements enfants printemps été Salle des fêtes Luçon

Bourse aux vêtements enfants printemps été

Salle des fêtes 5 rue de l’hotel de ville Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 16:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Bourse aux vêtements enfants printemps été

Le 7 mars 2026 Bourse aux vêtements enfants de 0 à 16 ans et ados, articles de puériculture printemps été. Grand choix de vêtements de 0 à 16 ans, à petits prix et en bon état exposés de façon soigneuse et organisée par taille, sexe et type de vêtements. Vous trouverez également des accessoires de puériculture qui vont du chauffe biberon au siège auto. Une équipe de bénévoles est là pour vous guider et vous renseigner. Les vêtements sont contrôlés lors du dépôt.

Vous pouvez vous inscrire sur HelloAsso si vous désirez déposer, à partir d’1 mois jusqu’à 1 semaine avant l’évènement.

Dépôt des vêtements 6 mars de 9h00 à 18h30 dans le créneau horaire convenu lors de l’inscription, vente le 7 mars de 10h à 16h, récupération des invendus le 8 mars de 10h à 11h. Nous avons grand besoin de bénévoles pour nous aider soit une journée ou ½ journée ou même 2 ou 3 heures. .

Salle des fêtes 5 rue de l’hotel de ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 83 37 43 21 leszoccas@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Children’s spring-summer clothing fair

L’événement Bourse aux vêtements enfants printemps été Luçon a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud