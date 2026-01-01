Bourse aux vêtements et accessoires ADULTE

3 Grand’Rue Sarreinsming Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-11 08:00:00

fin : 2026-01-11 14:00:00

Date(s) :

2026-01-11

8€ la table, 15€ les 2, 2€ le portant.

Ce qu’on recherche

– Vêtements adultes taille S et plus, homme et femme.

– Chaussures propres, manteaux, vestes, pulls, jeans, robes.

– Accessoires (sacs, ceintures, écharpes, bonnets).

En bon état, lavés, sans trous.

Petite restauration sur place.

Menu lasagne, salade, boisson (10€).Tout public

0 .

3 Grand’Rue Sarreinsming 57905 Moselle Grand Est +33 6 61 08 23 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

8? the table, 15? the 2, 2? the rack.

What we’re looking for

– Adult clothing size S and up, men’s and women’s.

– Clean shoes, coats, jackets, sweaters, jeans, dresses.

– Accessories (bags, belts, scarves, hats).

In good condition, washed, no holes.

Snacks on site.

Menu: lasagne, salad, drink (10?).

L’événement Bourse aux vêtements et accessoires ADULTE Sarreinsming a été mis à jour le 2025-12-30 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES