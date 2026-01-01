Bourse aux vêtements et accessoires ADULTE Sarreinsming
Bourse aux vêtements et accessoires ADULTE Sarreinsming dimanche 11 janvier 2026.
Bourse aux vêtements et accessoires ADULTE
3 Grand’Rue Sarreinsming Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-11 08:00:00
fin : 2026-01-11 14:00:00
2026-01-11
8€ la table, 15€ les 2, 2€ le portant.
Ce qu’on recherche
– Vêtements adultes taille S et plus, homme et femme.
– Chaussures propres, manteaux, vestes, pulls, jeans, robes.
– Accessoires (sacs, ceintures, écharpes, bonnets).
En bon état, lavés, sans trous.
Petite restauration sur place.
Menu lasagne, salade, boisson (10€).Tout public
3 Grand’Rue Sarreinsming 57905 Moselle Grand Est +33 6 61 08 23 45
English :
8? the table, 15? the 2, 2? the rack.
What we’re looking for
– Adult clothing size S and up, men’s and women’s.
– Clean shoes, coats, jackets, sweaters, jeans, dresses.
– Accessories (bags, belts, scarves, hats).
In good condition, washed, no holes.
Snacks on site.
Menu: lasagne, salad, drink (10?).
