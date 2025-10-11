Bourse aux vêtements et articles de puériculture Salle polyvalente Couffé

Bourse aux vêtements et articles de puériculture Salle polyvalente Couffé samedi 11 octobre 2025.

Bourse aux vêtements et articles de puériculture

Salle polyvalente Rue Saint-Jérôme Couffé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Venez à la bourse aux vêtements et articles de puériculture le samedi 11 octobre à Couffé.

Vous trouverez des vêtements automne/hiver, des chaussures de bébé, du matériel de puériculture, des jouets d’éveil, etc.

1 € forfaitaire par acheteur.

Si vous souhaitez déposer, rendez-vous vendredi 10 octobre entre 15h et 19h.

Vous pouvez déposer

– vêtements automne/hiver uniquement et chaussures de bébé jusqu’au 26 (propres et sans trou coudre les lots)

– matériel de puériculture en bon état

– jouets d’éveil, jeux et livres jusqu’à 6 ans en bon état et complet

Prix rond, sans centimes.

Conditions de dépôt bien étiqueter chaque article sur un support autocollant (pas d’agrafes)

– 3 € par liste

– 2 listes de 15 articles maximum par famille

Vos listes doivent être préparées informatiquement. Liste et étiquettes à demander par mail à deposectrouvecouffe@gmail.com .

Entrée libre. .

Salle polyvalente Rue Saint-Jérôme Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire deposectrouvecouffe@gmail.com

English :

Come to the clothing and childcare market on Saturday October 11 in Couffé.

German :

Kommen Sie zur Kleider- und Babyartikelbörse am Samstag, den 11. Oktober in Couffé.

Italiano :

Partecipate alla fiera dell’abbigliamento e dei servizi per l’infanzia sabato 11 ottobre a Couffé.

Espanol :

Ven a la feria de ropa y puericultura el sábado 11 de octubre en Couffé.

